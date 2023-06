Olivier Vandecasteele - La sœur d'Olivier Vandecastelee dit comprendre la démarche du gouvernement

Une semaine après la libération du travailleur humanitaire tournaisien, trois ressortissants européens ont à leur tout été libérés vendredi, après une médiation de la Belgique et du sultanat d'Oman. Leur libération figurait aussi dans l'accord d'échange avec Assadollah Assadi, condamné en Belgique pour terrorisme. "La logique d'échange de l'Iran a été brisée pour la première fois", a estimé le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open Vld). "C'est important pour l'avenir. Nous montrons, en tant que pays et en tant qu'Union européenne, que nous ne sommes pas d'accord avec le système iranien." "Aujourd'hui, il y a de la compréhension pour" cette façon de travailler, a déclaré Nathalie Vandecasteele. Le travailleur humanitaire déposera-t-il plainte contre l'Iran ? "Olivier en décidera", a répondu sa sœur. "Reste à savoir si cela en vaut la peine. Cela pourrait devenir un dossier qui s'éternise pendant des années", alors que son frère "souhaite juste laisser au plus vite sa situation d'otage derrière lui et se construire une vie normale." (Belga)