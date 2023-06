PGA Tour - Thomas Detry manque son troisième tour et perd du terrain Memorial Tournament

Après un bogey sur son premier trou, le Bruxellois de 30 ans s'était bien repris avec trois birdies sur les dix trous suivants. Son bilan s'est dégradé massivement en fin de parcours puisque Detry a ensuite concédé cinq bogeys et un double bogey, partant à la faute sur six des sept derniers trous du par 72. Son tour en 77 coups porte son total à 222 après trois journées, six au-dessus du par. Avant la journée décisive, Detry est loin de la tête. Trois golfeurs se partagent la 1re place à 12 longueurs du Bruxellois: le Nord-Irlandais Rory McIllroy, le Sud-Coréen Kim Si Woo et l'Américain David Lipsky. (Belga)