Roland-Garros - Djokovic balaie Varillas et rejoint en quarts de finale Khachanov, tombeur de Sonego

Djokovic a pris la partie en main d'entrée, en enchaînant quatre jeux consécutifs avant de perdre son service. Le réveil de Varillas s'est néanmoins avéré insuffisant et le Serbe a pris l'avantage, 6-3. Il a poursuivi sur sa lancée avec un break d'entrée, laissant deux jeux à son adversaire pour s'imposer 6-2. Dans le troisième set, l'ancien N.1 mondial s'est rapidement isolé avec deux breaks aux 3e et 5e jeux pour mener 4-1 et conclure sur sa première balle de match. Au prochain tour, le vainqueur de Roland-Garros 2016 et 2021 affrontera le Russe Karen Khachanov (ATP 11/N.11). Celui-ci a remporté son huitième de finale contre l'Italien Lorenzo Sonego (ATP 48), 1-6, 6-4, 7-6 (9/7), 6-1 au bout fde 3h29 de jeu. Breaké trois fois dans le premier set, Khachanov s'est repris dans la deuxième manche qu'il a remportée 6-4 pour revenir à égalité. Un troisième set très disputé a vu un échange de breaks avant une remontée du 11e mondial dans le tie-break (9/7) après avoir été mené 0/4. La dernière manche a rapidement tourné à l'avantage du Russe qui n'a laissé qu'un jeu à son adversaire et converti sa première balle de match. Il égale ainsi sa meilleure performance à Roland-Garros, un quart de finale en 2019. (Belga)