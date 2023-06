Roland Garros - Elise Mertens : "J'ai pu battre une Top 3. Et je vais tout faire pour continuer à grimper"

"Je me suis battue jusqu'au bout pour faire pencher la balance en ma faveur", a-t-elle expliqué. "Je suis évidemment déçue, car si on veut disputer un bon tournoi, c'est normal de vouloir aller loin. Mais je suis fière également, car j'avais dit que l'objectif était d'égaler ma performance de l'an dernier. J'ai failli faire un peu mieux. Je dois me raccrocher au fait qu'après tant d'années, ce n'est pas que je suis vieille, je réussis toujours à afficher cette constance. Il y a deux jours, cela a tourné en ma faveur. Aujourd'hui, pas. Imaginez si j'avais perdu le deuxième set au deuxième tour. On n'en serait peut-être pas là." Elise Mertens, dont le meilleur résultat en Grand Chelem reste une accession en demi-finale, à l'Australian Open en 2018, sait d'ailleurs ce qu'elle doit améliorer dans son jeu. "Mon premier service doit être plus performant. Et je dois être plus agressive sur la balle trois (NdlR : celle après le retour)", a-t-elle poursuivi. "Cela dépend aussi de l'adversaire. Mais c'est toujours bon de savoir que je peux atteindre les huitièmes de finale d'un Grand Chelem. Tout le monde a pu voir que je n'étais pas en pleine confiance à l'entame du tournoi, mais j'ai grandi au fil des matches et pu montrer que j'étais capable de jouer à un haut niveau. J'ai battu une Top 3 et je vais tout faire pour continuer à grimper au classement. Je reste motivée et passionnée. Place à la suite." (Belga)