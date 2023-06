Roland-Garros - Elise Mertens subit la remontée de Pavlyuchenkova et sort en huitième de finale du simple

Elise Mertens a pris la main dans la rencontre, en prenant rapidement un break d'avance pour 4-1. Servant pour le set, elle a écarté une balle de contre-break pour enlever la manche, 6-3. Le deuxième set a débuté de manière similaire, et la Louvaniste a mis son adversaire sous pression à 3-1, lorsque Pavlyuchenkova a défendu avec succès sept balles de break pour éviter de couler. Dans la foulée, la Russe a refait son retard pour aller disputer le tie-break, qu'elle a dominé 7/3. L'ancienne 11e joueuse mondiale, finaliste à la Porte d'Auteuil en 2021, a empoché les trois premiers jeux du dernier set. Elise Mertens a alors fait appel au médecin, avant de reprendre le service de son adversaire pour concéder le sien ensuite. Une Pavlyuchekova conquérante s'est procurée trois balles de match à 5-1, avant de conclure 6-3. La Russe affrontera sa compatriote Elina Avanesyan (WTA 134) ou la Tchèque Karolina Muchova (WTA 43) en quart de finale. Pour sa septième participation au tableau final du simple à la Porte d'Auteuil, Elise Mertens échoue une troisième fois en huitième de finale, après 2018 et 2022. Dernière Belge en lice en simple, Mertens est également engagée dans le double et disputera lundi son huitième de finale aux côtés de sa partenaire australienne Storm Hunter (WTA 5 en double). Classée 6e mondiale de l'exercice et 3e tête de série avec Hunter, la Louvaniste affrontera la paire tête de série N.15 des Russes Veronika Kudermetova (WTA 9) et Liudmila Samsonova (WTA 54). (Belga)