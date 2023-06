Roland-Garros - Mertens, en double : "On a gagné à Rome. Donc peut-être qu'on peut faire quelque chose"

"Ce n'est pas encore fini. Il y a peut-être encore quelques matches", a-t-elle confié après sa défaite. "Je vais faire tout ce que je peux avec ma partenaire. On forme une bonne paire. Et on a gagné à Rome. Donc peut-être qu'on peut faire quelque chose ici. On va tout donner et je pense qu'il y aura encore quelques Belges qui vont rester. C'était super aussi aujourd'hui d'être soutenue sur le Chatrier par des Belges." Tracassée par une gêne dans le bas du dos et à la hanche gauche qui l'a contrainte à faire appel à la kiné dans le troisième set, Elise Mertens se voulait d'ailleurs rassurante quant à sa capacité à pouvoir jouer. "Je ne dois pas vraiment courir comme en simple, si je peux m'exprimer ainsi", a-t-elle souri. "Je suis plus dans la réaction. C'est arrivé lors de mon deuxième tour. Mon pied est resté accroché à un moment donné et cela a sauté dans mon dos. Je pensais d'ailleurs que cela irait mieux en jouant en double. Ce fut le cas, mais j'ai dû faire un nouveau faux mouvement. Je dois servir et frapper des coups droits et des revers bien sûr, mais il faut moins courir qu'en simple." (Belga)