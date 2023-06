Super GT - Bertrand Baguette 4e à l'issue d'une course interrompue par un impressionnant accident

Les deux pilotes sont entrés en collision à la sortie de la courbe 130R, Matsuda s'envolant dans les grillages. La Nissan Z a été complètement détruite sous la violence du choc. Heureusement, les deux pilotes ont été annoncés conscients et indemnes, Matsuda étant néanmoins emmené à l'hôpital par précaution. Au vu des dégâts causés aux abords du circuit, la course a été définitivement arrêtée au 60ème tour. Bien que n'ayant pas effectué son deuxième pitstop réglementaire, les Japonais Katsumasa Chiyo et Mitsunori Takaboshi (Nissan N.3) ont été provisoirement déclarés vainqueurs de la course avec 31 secondes d'avance sur Yuki Kunimoto et Sana Sakaguchi (Toyota N.19). Le podium est complété par Ritomo Miyata et Shu Tsuboi (Toyota N.36). Partis depuis la quatrième position sur la grille, Bertrand Baguette et son équipier Kazuki Hiramine ont terminé à cette même position sur la Nissan Z N.1 du Team IMPUL. Il s'agit jusqu'à présent du meilleur résultat de la saison 2023 de l'équipage champion en titre. La quatrième manche du Super GT 2023 aura lieu le week-end du 6 août sur le circuit du Fuji Speedway pour une nouvelle course de 450 kilomètres. (Belga)