US Darts Masters - Rob Cross prive Dimitri Van den Bergh d'une demi-finale à New York

Van den Bergh (PDC 10) a pris le meilleur départ, menant son adversaire, 5e au classement PDC, après trois manches et un break. Le champion du monde 2018 a alors réagi et remporté cinq manches consécutives pour s'imposer, réussissant notamment un checkout de 124 et bouclant la dernière manche en 11 fléchettes. Cross s'est ensuite incliné en demi-finale (7-6) face au Néerlandais Michael van Gerwen (PDC 3) qui a écrasé le surprenant finaliste canadien Jeff Smith (PDC 68) pour s'adjuger le titre (8-0). (Belga)