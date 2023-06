AB InBev investit 2,6 millions d'euros dans la biomasse à Jupille

"Nous prévoyons de transformer chaque année environ 3.500 tonnes de coques de malt en énergie renouvelable dans notre brasserie Jupiler. Concrètement, le transformateur de biomasse produit environ 15.000 MWh d'énergie thermique ou de vapeur par an. Cela correspond à une économie de plus de 15% sur notre consommation de gaz", explique Tim Moerman, directeur Développement Durable chez AB InBev. Le nouvel outil, qui sera opérationnel début 2024, contribuera en outre à réduire les trajets de poids lourds quittant le site liégeois, puisqu'auparavant, les coques de malt étaient collectées par des entreprises externes afin d'être recyclées. L'investissement fait suite à une précédente enveloppe de 3,8 millions d'euros consacrée à une installation de séparation du malt de sa coque. Le processeur permettra également d'obtenir une drêche plus riche en protéines. Au début du brassage, le malt d'orge est plongé dans l'eau et chauffé par paliers. Le mélange obtenu est ensuite filtré pour séparer la partie liquide et solide. La première, le moût, est conservée pour élaborer la bière alors que le résidu solide, la drêche, est généralement récupéré pour alimenter le bétail. (Belga)