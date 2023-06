Assises Flandre orientale - Les images de la victime et de l'auteur au cœur de la première journée de témoignages

Ilse Uyttersprot a succombé à un important traumatisme crânien causé par six coups portés à l'aide d'un marteau. Le président de la cour avait conseillé aux proches de la victime de ne pas regarder les images, très dures. Ces derniers n'ont finalement pas quitté la salle, mais ont détourné les yeux. Le jury a aussi pu voir des photos de l'endroit où Jurgen Demesmaeker avait caché l'arme du crime, et dont il s'est saisi "en dix à quinze secondes, en pilote automatique", selon ses propres termes. Dans une présentation de 200 pages, les enquêteurs sont revenus sur les échanges de messages entre la victime et l'accusé. Ce dernier craignait que sa compagne mette un terme à leur relation, ce qui n'était pas le cas, ressort-il de la correspondance. La parole sera mardi aux experts, notamment les légistes, le toxicologue et les psychiatres. (Belga)