BNXT League - Limburg prend la main avec une victoire étriquée contre Ostende, Leiden domine Charleroi

Les Limbourgeois ont débuté la rencontre sur des chapeaux de roue, en inscrivant 35 points dès le premier quart-temps pour creuser un écart de 14 points, réduit à la mi-temps par Ostende à 8 unités (53-45). Les Côtiers ne s'avouaient pas vaincus, et sont même parvenus à prendre le contrôle au marquoir avant l'entame du dernier quart en passant un 25-15 dans la troisième période. Dans un quatrième quart-temps moins prolifique, les Limbourgeois sont revenus en tête et ont défendu leur courte avance pour s'imposer d'une unité, 87-86. Alexander Stein (24 pts, 7 asts) a mené Limburg United au scoring et à la distribution, secondé par le double-double de Jonas Delalieux (18 pts, 10 rbs). Les 43 points combinés de Keye van der Vuurts de Vries et Pierre-Antoine Gillet n'ont pas suffi à Ostende pour remporter la victoire. Limburg United prend donc la main dans la série belgo-belge, tandis que Charleroi a été assommé à domicile par le champion des Pays-Bas, Leiden. Mené de 4 points avant le dernier quart, le Spirou s'est effondré dans celui-ci, concédant un 30-15 fatal pour s'incliner 67-86. Les 16 points de Milan Samardzic n'ont pas fait le poids face à Leiden, mené par Deion Hammond (23 pts). Charleroi devra donc rattraper un retard de 19 points se qualifier en finale. Les matches retour auront lieu mercredi. La finale se jouera ensuite au meilleur des trois rencontres, entre le 9 et le 13 juin. (Belga)