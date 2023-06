Cinq louveteaux repérés dans le Limbourg

"Il est possible que davantage de jeunes loups aient vu le jour, mais seuls cinq d'entre eux ont pu être observés par nos caméras et celles de l'Agence flamande de la nature et des forêts (ANB) jusqu'à présent", note Koen Van Muylem, porte-parole de l'INBO. "L'année dernière, Noëlla a donné naissance à neuf petits. C'est assez courant, mais il arrive que tous ne survivent pas et que certains soient heurtés par des voitures." Le territoire occupé par la meute de loups du Limbourg présente plusieurs zones dangereuses, aux abords des autoroutes notamment, bien que des efforts importants aient été déployés ces dernières années pour sécuriser les points de passage des animaux. "De nombreuses mesures ont déjà été prises dans le Limbourg, mais il est impossible d'exclure tous les risques", souligne M. Van Muylem. Aucune image des jeunes loups nés en Belgique l'année dernière n'a pu être enregistrée récemment. "Les louveteaux quittent souvent le territoire sur lequel ils sont nés, car leurs géniteurs ne tolèrent plus leur présence une fois qu'ils ont atteint l'âge adulte. Il est donc possible que ces animaux se soient déplacés vers une autre région, bien qu'il n'existe pas de certitude à ce sujet." Les cinq louveteaux qui ont pu être filmés ont quant à eux l'air actifs et en bonne santé. "A l'automne, les premiers d'entre eux pourront quitter la meute", explique le porte-parole de l'INBO. (Belga)