Coupe du monde de BMX - Ruben Gommers dans le top 10 à Sakarya en Turquie

Lors de la première compétition, samedi, Gommers a pris la quinzième place. Dimanche, il s'est hissé à la dixième place, signant les meilleures performances belges. Elke Vanhoof, la double olympienne, a terminé 17e samedi et 15e dimanche. La France s'est imposée deux jours de suite chez les messieurs à Sakarya, grâce à Romain Mahieu (samedi) et Joris Daudet (dimanche). Chez les femmes, la Britannique Bethany Shriever s'est imposée les deux jours. La prochaine épreuve de la Coupe du monde de BMX aura lieu les 24 et 25 juin à Papendal, aux Pays-Bas. (Belga)