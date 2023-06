Critérium du Dauphiné - Après un printemps difficile, la victoire est "un grand soulagement" pour Alaphilippe

Alaphilippe a été le plus rapide dans un sprint en montée à La Chaise-Dieu. "Je me suis surpris moi-même", a-t-il avoué. "Nous avions prévu de sprinter avec Ethan Vernon. Et si c'était trop dur pour lui, nous avions Florian Sénéchal, ou Andrea Bagioli, ou moi. Cela fait longtemps que je n'ai pas été dans cette situation, mais j'ai déjà fait de bons sprints. Ethan ne savait pas suivre à la fin, Florian était à bloc, et je n'ai pas vu Andrea. Je voyais tout le monde à bloc, mais j'avais encore de bonnes jambes. Et puis j'ai fait mon effort au bon moment". "Cela fait du bien dans le sens où ces derniers mois ont été longs", a expliqué Julian Alaphilippe. "J'ai su rester patient, j'ai travaillé dur et retrouvé le goût de la victoire. Spécialement ici, au Dauphiné, c'est un grand soulagement. Je me suis dit avant d'arriver: si je gagne une étape ici, je serai super content. C'est fait dès la deuxième journée. Quoi qu'il arrive, je suis déjà content de ma semaine. Mais je continue à donner le maximum parce que je suis motivé." Pour célébrer sa victoire, la 2e cette saison après la Faun-Ardèche Classic en février, Alaphilippe a mains les mains vers le bas, comme pour appeler au calme. Mais le double champion du monde a refusé que ce geste soit interprété comme une réponse aux critiques qu'il a reçues après son printemps en demi-teinte. (Belga)