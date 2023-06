Critérium du Dauphiné - Facrtures du bassin et de la clavicule pour Steven Kruijswijk qui devrait manquer le Tour

Kruijswijk a été victime d'une chute au début de la deuxième étape entre Brassac-les-Mines et La Chaise-Dieu, qui l'a contraint à abandonner la course. Les examens effectués à l'hôpital ont révélé une fracture de la clavicule et du bassin, a annoncé l'équipe néerlandaise. Compte tenu de la longue période de rééducation pour une fracture du bassin, il est très peu probable que Kruijswijk puisse prendre le départ du Tour de France le 1er juillet. Il était prévu qu'il y soutienne le vainqueur sortant, le Danois Jonas Vingegaard. (Belga)