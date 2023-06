Cyberattaque au CHRSM: "80% des consultations sont maintenues"

Sur les deux sites de l'hôpital, 80% des consultations sont maintenues. La stérilisation du site Meuse à Namur a été relancée, permettant ainsi au bloc opératoire de reprendre ses activités en toute sécurité dès ce lundi. Sur le site Sambre, la majorité des opérations sont également maintenues, à l'exception de celles qui ne peuvent être réalisées dans de bonnes conditions. "Chaque chirurgien gère son planning et les patients dont l'opération doit être reportée sont personnellement contactés par les secrétariats", précise le CHRSM. Un page web a par ailleurs été créée pour répondre aux questions les plus fréquemment posées par les patients. Cette page, disponible à l'adresse www.chrsm.be/cyberattaque-faq-foire-aux-questions-à-destination-des-patients, est régulièrement mise à jour en fonction des interrogations reçues. Des téléphones portables ont également été distribués à la plupart des services afin de faciliter les communications internes et externes au sein du centre hospitalier. "Après les années de crise covid, cette attaque arrive alors que le personnel a déjà énormément donné. Chacun ici fait son maximum pour trouver des solutions. Tous les services se mobilisent (...). Nous espérons que nous aurons d'autres bonnes nouvelles à communiquer la semaine prochaine", se réjouit Stéphane Rillaerts. (Belga)