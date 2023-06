Des données personnelles hébergées par plusieurs sociétés britanniques exposées

Un porte-parole de British Airways (BA) confirme que des noms, prénoms, dates de naissance et probablement des données bancaires de membres du personnel étaient compromises. Quelque 35.000 personnes travaillent au sein de la compagnie aérienne. Chez Boots, où 50.000 personnes sont actives, on indique que des données personnelles ont fuité. Le serveur a été désactivé et le personnel informé, selon un porte-parole. Le mois passé, un problème informatique avait déjà conduit à la suppression de centaines de vols chez British Airways. Luis Gallego, CEO d'International Airlines Group au sein duquel BA opère, a précisé lundi que les soucis technologiques allaient être résolus mais que cela demanderait du temps. Jeudi passé, des experts en cybersécurité américains ont annoncé que des pirates informatiques avaient récupéré des données de plusieurs utilisateurs du programme de transfert de données MOVEit. La société de gestion des salaires Zellis avait reconnu, tout comme des milliers d'autres sociétés, faire usage de cette plateforme. Zellis est le plus important secrétariat social du Royaume-Uni. L'entreprise a précisé que huit clients, "un petit nombre", avaient été touchés par "un problème mondial". "Dès que nous avons été au courant, nous avons déconnecté le serveur qui utilisait le logiciel", explique-t-on chez Zellis. (Belga)