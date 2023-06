Deux suspects interpellés dans le cadre du démantèlement d'un trafic de cocaïne à Wavre

À l'issue d'une enquête de plusieurs semaines, un trafic de cocaïne de type "centrale" a pu être démantelé par les enquêteurs de la zone de police de Wavre. "La centrale est un mode opératoire bien connu dans le milieu des stupéfiants", précise le parquet. Selon celui-ci, un consommateur de produits illicites passe commande via les réseaux sociaux, avant d'être livré dans les minutes qui suivent par des livreurs présents dans les environs. Le jeudi 1er juin, un acheteur et un livreur ont été interpellés et privés de liberté. Une quantité de 80 boulettes de cocaïne a été saisie, ainsi qu'une somme de 900 euros et le véhicule ayant servi à la livraison. Le livreur a été mis à la disposition du juge d'instruction brabançon wallon en charge du dossier. "Aucune autre information ne sera communiquée à ce stade de l'enquête", précise la porte-parole du parquet. (Belga)