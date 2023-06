Disparition inquiétante d'une joggeuse de 19 ans aux environs du parc Duden à Forest

La disparition est jugée inquiétante, au point qu'un avis de recherche a été rapidement émis à la requête du parquet de Bruxelles, en collaboration avec Child Focus. Astrid Tshimanga-Masengu, a quitté son domicile situé rue Longue à Drogenbos, dimanche à 14h30, pour faire du jogging. Depuis, elle ne s'est plus manifestée. Particulièrement réservée, la jeune femme ne s'approcherait de personne, même pas pour demander de l'aide. L'enquête a permis de la géolocaliser pour la dernière fois aux environs du parc Duden à Forest. Astrid Tshimanga-Masengu mesure 1m67 et est de corpulence normale. Elle porte les cheveux coiffés en tresses rastas jaunes. Au moment de sa disparition, la jeune femme portait un legging noir et un tee-shirt de sport rose. (Belga)