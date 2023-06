Huit personnes interpellées en Belgique lundi dans une enquête pour trafic de cocaïne

Les huit personnes interpellées sont actuellement entendues par la Police Judiciaire Fédérale (PJF) de Liège, à l'origine du dossier, et seront éventuellement ensuite présentées au juge d'instruction, selon le parquet fédéral. Le juge décidera, dans les 48 heures qui suivent, d'inculper ou non les suspects et de les placer ou non sous mandat d'arrêt. Lors de cette opération, la police a saisi une arme de poing, une quantité de cinq kilos de cocaïne et une somme de 30.000 euros en liquide. "Les préventions retenues, à ce stade, sont le trafic de stupéfiants en association et l'organisation criminelle", a précisé le parquet fédéral. Le juge d'instruction a également émis un mandat d'arrêt européen à charge d'un suspect de ce dossier qui a été interpellé lundi matin par la police allemande. Le parquet fédéral entamera une procédure de demande de transfèrement de ce suspect vers la Belgique, a-t-il annoncé. (Belga)