Invasion de l'Ukraine - Au moins 485 enfants ukrainiens tués depuis le début de la guerre, d'après Zelensky

Il a également évoqué les plus de 19.500 enfants ukrainiens déportés en Russie depuis les territoires occupés. A ce jour, il n'a été possible de récupérer que 370 "petits Ukrainiens", a déploré le chef d'Etat. La Russie a envahi son voisin le 24 février 2022. Elle contrôle actuellement environ 20% du territoire ukrainien. En mars dernier, la Cour pénale internationale de La Haye a délivré un mandat d'arrêt à l'encontre du président russe Vladimir Poutine et de Maria Lvova-Belova, commissaire russe aux droits de l'Enfant. Le président Poutine "serait responsable de la déportation illégale de populations (enfants) et du transfert illégal de populations (enfants) des zones occupées d'Ukraine vers la Fédération de Russie", ce qui constitue un crime de guerre, avait dénoncé cette instance. Les mandats d'arrêt restent en vigueur à vie, avait-elle alors souligné. (Belga)