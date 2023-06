Invasion de l'Ukraine - Le chef du groupe Wagner accuse une unité russe d'avoir attaqué ses hommes

"Le 17 mai, des hommes du ministère (russe) de la Défense ont été aperçus en train de procéder au minage de routes à l'arrière des positions des unités Wagner", a écrit Evguéni Prigojine, selon son service de presse, dans un rapport adressé à ce ministère. "Les combattants de Wagner qui ont procédé au déminage ont été attaqués par des tirs en provenance des positions du ministère de la Défense", d'après la même source. "Une enquête est en cours et plusieurs faits ne peuvent pas être rendus publics, mais je mets ici ce rapport initial et des preuves vidéo de ce qui s'est réellement passé là-bas", a dit Evguéni Prigojine, en conflit ouvert avec le commandement de l'armée régulière russe, dans un message audio accompagnant le texte. Le patron de Wagner a également diffusé la vidéo de l'interrogatoire d'un officier russe, fait prisonnier, qui se présente comme "commandant de la 72e brigade motorisée, le lieutenant-colonel Roman Vinevitenov". Dans cette vidéo, l'homme avoue "avoir attaqué" Wagner, ajoutant avoir agi "en état d'ébriété, guidé par une animosité personnelle". Samedi, Evguéni Prigojine, qui tance régulièrement l'état-major militaire de l'armée russe, l'avait accusé de "céder" des territoires dans la région de Belgorod, frontalière de l'Ukraine et frappée ces derniers jours par d'intenses bombardements et des attaques au sol. La veille, Evguéni Prigojine avait assuré que les troupes de Wagner avaient quitté à "99%" Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine, et cédé leurs positions à l'armée régulière, après avoir revendiqué la prise de la ville le 20 mai. (Belga)