Invasion de l'Ukraine - L'envoyé du pape pour la paix en route pour l'Ukraine

"L'objectif principal de cette initiative est d'écouter attentivement les autorités ukrainiennes concernant les possibles moyens de parvenir à une paix juste et de soutenir les gestes humanitaires qui contribuent à alléger les tensions", précise le communiqué. Le pape François avait confié il y a 15 jours une mission de paix en Ukraine à Mgr Zuppi, issu de la communauté Sant'Egidio connue pour son travail au service de la diplomatie. Il avait demandé au cardinal Zuppi "d'aider à résoudre les tensions dans le conflit en Ukraine, avec l'espoir auquel le saint père n'a jamais renoncé, que cela puisse ouvrir des chemins de paix", avait précisé le porte-parole du Vatican Matteo Bruni. Archevêque de Bologne, Matteo Zuppi, 67 ans, préside la conférence épiscopale italienne depuis l'an dernier. Il a été fait cardinal au titre de la communauté Sant'Egidio. Cette communauté de catholiques laïcs, née en 1968, désormais spécialisée dans la diplomatie et les efforts de paix, avait pour mission initiale l'aide aux pauvres et aux exclus. Elle a fait irruption sur la scène internationale avec la signature, en 1992, d'un accord de paix au Mozambique, dans lequel les membres de Sant'Egidio, dont Mgr Zuppi, ont joué un rôle de premier plan. (Belga)