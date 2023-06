Jupiler Pro League - Les joueurs de l'Antwerp accueillis comme des héros au Bosuil

Le voyage du bus des joueurs de l'Antwerp depuis Genk et la construction du podium pour la cérémonie ont, certes, pris beaucoup de temps mais la plupart des supporters sont restés au Bosuil jusqu'au milieu de la nuit. Ils y avaient déjà regardé le match de la consécration sur grand écran. Au son de "Freed From Desire" de Gala et de "We Are the Champions" de Queen, leurs héros sont enfin entrés dans l'arène, prêts à recevoir officiellement le trophée de champion national. Le club en a profité pour exhiber également celui décroché il y a quelques semaines en finale de la Coupe de Belgique, permettant à tout Anvers de fêter le doublé ("den dobbel"). Les feux d'artifice et autres feux de bengale n'ont pas manqué à l'appel. Dans les rues autour du stade, les supporters ont klaxonné toute la soirée. La nuit s'annonçait d'ailleurs longue et festive dans les bars de supporters de la ville... (Belga)