Jupiler Pro League - Les supporters de Genk déçus mais fiers après avoir frôlé le titre de champion

Jusqu'à la 94e minute, les supporters limbourgeois s'étaient amassés le long de la ligne de touche, prêts à envahir le terrain et fêter le titre. Après le boulet de canon de l'ex-Diable Rouge Toby Alderweireld dans la lucarne du but de Genk, ils ont toutefois dû rebrousser chemin et, petit à petit, quitter le stade. Les environs de la Cegeka Arena étaient d'ailleurs jonchés de gobelets de bière vides à l'issue de la rencontre. Sous le chapiteau, qui est resté le long du stade toute la saison, des dizaines de supporters ont noyé leur déception en buvant. Ils avaient cependant l'esprit déjà tourné vers les premiers matchs de qualification européenne de leur équipe (2e tour préliminaire de la Ligue des Champions) à partir de la fin du mois de juillet. (Belga)