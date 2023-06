La Bourse de Tokyo a atteint un nouveau record depuis 33 ans

L'indice vedette Nikkei a bondi de 2,2% à 32.217,43 points, un nouveau plus haut en clôture depuis juillet 1990. L'indice élargi Topix a pris 1,7% à 2.219,79 points. Après avoir déjà décollé de 4% vendredi, l'indice Hang Seng de la Bourse de Hong Kong restait en hausse (+0,7% vers 08h40 heure belge). Les marchés occidentaux avaient eux aussi salué vendredi les données contrastées sur l'emploi américain en mai, avec d'un côté une nouvelle hausse plus importante que prévu des créations d'emplois, et de l'autre une progression du chômage. Ce rapport mitigé sur l'emploi, combiné à la récente résolution de la crise de la dette américaine et à des spéculations sur de nouvelles mesures de soutien de Pékin au secteur immobilier chinois généraient un climat propice à l'appétit pour le risque en Bourse, résumait la National Australia Bank dans une note lundi. (Belga)