La Ligue cardiologique belge appelle à davantage de prévention contre l'athérosclérose

L'athérosclérose est un processus d'obstruction progressive des artères par certaines substances grasses telles que le cholestérol, qui rend la circulation du sang plus difficile. Des caillots sanguins peuvent alors se former, et empêcher certains organes de recevoir le sang et l'oxygène dont ils ont besoin. Si cela se produit au niveau du cœur, on parle d'infarctus. Au niveau du cerveau, il est question d'un accident vasculaire cérébral (AVC). En Belgique, il est estimé que 750.000 personnes sont touchées par la maladie. Il ne s'agit toutefois que de la partie immergée de l'iceberg, car l'athérosclérose ne présente quasiment aucun symptôme. Ce n'est en effet que lorsque l'artère est presque totalement bouchée que les conséquences deviennent graves. Le sexe constitue un premier facteur de risque, les hommes étant plus exposés à la maladie. D'autres facteurs tels que le tabagisme, l'hypertension artérielle, l'obésité, le diabète et un taux de cholestérol trop élevé contribuent également au développement de l'athérosclérose. Pour lutter contre cette affection, la Ligue cardiologique conseille d'adopter une alimentation équilibrée, de pratiquer une activité physique régulière, ainsi que d'éviter de fumer. Avec 40% de la population adulte risquant de développer de l'athérosclérose au cours de sa vie et une dépense annuelle de 5 milliards d'euros pour traiter la maladie en Belgique, la Ligue cardiologique demande la mise en place d'un plan d'action visant d'une part à l'amélioration de la prévention et du dépistage de la pathologie afin de réduire le taux de mortalité y étant lié, et d'autre part à assurer une meilleure prise en charge des patients. (Belga)