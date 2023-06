NBA - Miami s'impose à Denver 108-111et égalise à une manche partout

Le Heat, qui a dominé la fin de rencontre remportant 25-36 le dernier quart, brigue un quatrième titre. Il reprend l'avantage du parquet, avant d'accueillir les Nuggets, en quête d'un premier sacre, mercredi pour la rencontre N.3. La première équipe à quatre victoires sera sacrée championne. Nikola Jokic, ultra-dominant et au sommet de son art, avec 41 points inscrits (à 16/28) et 11 rebonds, mais seulement 4 assists n'a toutefois pas empêché la victoire de Miami, qui a démarré et fini très fort la rencontre, après avoir survécu à un deuxième quart-temps de feu de Denver qui a compté jusqu'à 15 unités d'avance (50-35). Mais les Floridiens ont trouvé la solution derrière l'arc à 3 points. Vincent auteur d'un 4/6 a montré l'exemple après que Mike Strus, plombé par un 0/9 au premier match a planté ses quatre premières banderilles dans le premier quart-temps, avant certes de manquer les six suivantes (14 pts). Jimmy Butler a aussi retrouvé des couleurs (21 pts, 9 passes) en prenant plus ses responsabilités dans le dernier quart-temps, tout comme Bam Adebayo (21 pts, 9 rebs) qui a survécu face à Jokic. Plus d'agressivité, plus d'adresse et une meilleure défense contre les équipiers de Jokic ont mis Miami sur la voie du succès. Jamal Murray a ainsi longtemps fait les frais de la force de dissuasion du Heat, même si ses 10 points dans le money-time (sur 18 au total, 10 passes) ont fait trembler le Heat. En revanche Aaron Gordon (12 pts) et Michael Porter Jr. (5 pts) ont été invisibles. (Belga)