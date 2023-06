Pro League Awards - Le meilleur buteur Thierno Barry élu meilleur joueur de Challenger Pro League

Barry a récolté 76 points, devançant le joueur du RWDM Youssef Challouk (40 points) et son équipier Dieumerci Mbokani (38 points). Barry, 20 ans, a été le meilleur buteur de la Challenger Pro League avec 20 buts. Et ce pour sa première saison à ce niveau, après avoir évolué en National 3 Bourgogne-Franche-Comté en 2021/2022. Le jeune Français était arrivé au Freethiel en début de saison en provenance de Sochaux. Il succède au palmarès à Lukas Van Eenoo (Westerlo). Les joueurs, les entraîneurs et les collaborateurs des clubs ont voté dans les différentes catégories le mois dernier pour désigner les lauréats. (Belga)