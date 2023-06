Procès des attentats à Bruxelles - Le parquet requiert la culpabilité de Bilal El Makhoukhi comme co-auteur des attentats

Le procureur fédéral Bernard Michel a déroulé, pendant près de deux heures, tous les éléments de preuve qui, pour lui, démontrent que l'accusé est coupable de participation aux activités d'un groupe terroriste et d'assassinats et de tentatives d'assassinats terroristes. Dès sa prise de parole, les accusés Mohamed Abrini, Osama Krayem et Salah Abdeslam ont demandé à quitter la salle d'audience. Le parquet a également requis, la semaine précédente, leur culpabilité sur ces trois chefs d'accusation. Au total, 10 hommes - dont un fait défaut - sont poursuivis dans le cadre des attaques terroristes qui ont endeuillé la Belgique. Bernard Michel a ensuite entrepris de présenter en neuf points les éléments prouvant que Bilal El Makhoukhi a participé aux activités de la cellule responsable des attentats. Il a notamment pointé la relation privilégiée de l'accusé avec Najim Laahcraoui, kamikaze de l'aéroport et artificier du groupe, sa motivation après avoir combattu en Syrie, ses "missions" remplies pour le compte de la cellule dont, surtout, celle d'avoir récupéré les armes la veille des attentats, selon le parquet. Des armes qui manquent toujours à l'appel et sur lesquelles l'accusé a choisi de se taire, a souligné Bernard Michel. "Bilal El Makhoukhi est en aveu concernant les assassinats et tentatives d'assassinat terroristes", a ensuite souligné le procureur. "Selon lui, 'c'est triste que des gens meurent mais si on décide de bombarder (la Syrie, NDRL), c'est des choses qui arrivent. C'est tout'. La loi du Talion est son mode de fonctionnement." (Belga)