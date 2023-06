Procès des attentats à Bruxelles - Le réquisitoire du parquet se poursuit, avant que les parties civiles n'aient la parole

Après s'être concentrés sur Oussama Atar -présumé mort en Syrie et faisant défaut devant la cour d'assises-, Mohamed Abrini, Osama Krayem, Ali El Haddad Asufi, Salah Abdeslam et Sofien Ayari, le ministère public se concentrera lundi sur les accusés (et amis) Bilal El Makhoukhi et Hervé Bayingana Muhirwa. Le premier a reconnu avoir apporté une aide logistique à la cellule terroriste, dont il a récupéré et caché des armes. Il est en aveux des trois chefs d'accusation pour lesquels il est poursuivi: participation aux activités d'un groupe terroriste, assassinats dans un contexte terroriste et tentatives d'assassinats dans un contexte terroriste. Quant à Hervé Bayingana Muhirwa, lui aussi poursuivi pour les mêmes chefs d'accusation, il a hébergé chez lui Osama Krayem et Mohamed Abrini juste avant et peu après les attentats. Jusqu'à présent, le parquet fédéral a demandé à condamner les six autres accusés comme co-auteurs des attentats. Dans ce cas, les peines sont plus lourdes que s'ils en étaient reconnus complices. Mardi, lors du dernier jour du réquisitoire, le parquet s'attardera enfin sur les frères Smail et Ibrahim Farisi, qui comparaissent libres à ce procès. Alors que les procureurs prévoyaient une demi-journée par accusé, il se pourrait que la plaidoirie des avocats des parties civiles débute dès mardi après-midi au lieu de mercredi matin. A partir du 15 juin, la défense aura la parole pour ses plaidoiries. Les différents avocats prévoient de s'exprimer durant neuf jours au total. (Belga)