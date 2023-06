Roland-Garros - Amelia Waligora sortie au premier tour du double chez les juniors

La joueuse de 18 ans, 82e à l'ITF, s'est inclinée aux côtés de la Serbe Darja Suvirdjonkova (ITF 49) contre la paire 3e tête de série sur la terre battue de la Porte d'Auteuil qui réunit la Slovaque Renata Jamrichova (ITF 9) et l'Italienne Federica Urgesi (ITF 12), 7-5, 6-2. La partie a duré 1 heure et 7 minutes. Plus tôt dans la journée, Waligora a également été éliminée au premier tour du simple juniors féminin. La seule junior belge présente à Paris a été battue par l'Italienne Alessandra Teodosescu (ITF 41) en deux manches 6-3 et 6-1. Dans le tableau masculin, Alexander Blockx (ITF 2) n'a éprouvé aucune peine à s'imposer dans son match du 2e tour (seizièmes de finale) face au Marocain Reda Bennani (IJF 38), lundi de Roland-Garros. Il s'est imposé sur le score de 6-1 et 6-0 en à peine 53 minutes. L'Anversois de 18 ans, vainqueur du premier tournoi du Grand Chelem junior de l'année à l'Open de Melbourne en janvier, sera opposé en huitièmes de finale à l'Américain Learner Tien (ITF 23). (Belga)