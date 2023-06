Roland-Garros - Mertens a rendu Pavlyuchenkova, "épuisée, mais fière" : "J'ai vécu un match incroyable"

"Je suis épuisée, mais fière", a-t-elle confié. "J'ai encore vécu un match incroyable. Certaines personnes m'ont rappelé que j'étais menée 0/40 à 6-3, 3-1, et j'avais déjà perdu mon match. Il a fallu que je croie en moi, que je continue à me battre sur chaque point. Et je suis là devant vous, en tant que victorieuse. Pendant plus de la moitié du match, ce n'était que frustration. Je n'étais vraiment pas satisfaite de mon jeu, je commettais beaucoup de fautes directes. Mais grâce à mon esprit combatif, ma patience, ma persistance, j'ai réussi à m'en sortir." Cette victoire est une belle récompense pour Anastasia Pavluychenkova, qui ne savait pas si elle pourrait revenir à ce niveau après avoir manqué la deuxième partie de l'année 2022 à la suite d'une opération au genou. Elle affrontera mardi la Tchèque Karolina Muchova (WTA 43), guidée par Kirsten Flipkens. "C'est exceptionnel pour moi", a-t-elle poursuivi. "Je voulais revenir, mais je nourrissais des craintes. Peut-être je ne gagnerais plus jamais un match, je n'aurais plus de sensations au niveau du genou. Mais il y avait cette motivation de disputer des matchs, comme celui de trois heures aujourd'hui. Je suis contente de ma condition physique. Mon match de deuxième tour a duré également plus de trois heures. Ma récupération s'était plutôt bien passée. Donc, je n'y songe pas. J'essaie simplement de savourer cette victoire et de prendre les choses l'une après l'autre." (Belga)