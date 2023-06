Spotify va supprimer 200 postes dans les podcasts

Moins de six mois après une première coupe de 600 suppressions d'emplois, la plateforme de streaming a précisé avoir entamé "la prochaine phase" de sa "stratégie podcast", après de lourds investissements ces dernières années. Spotify a pris "la décision difficile mais nécessaire" de réduire d'environ 200 personnes les effectifs de son activité liée aux podcasts, indique le groupe coté à New York. Leader historique du streaming musical légal, la plateforme suédoise a investi des centaines de millions de dollars dans le podcast ces dernières années, devenant là aussi numéro un mondial. Mais la rentabilité de ce créneau reste encore à démontrer, selon les analystes. Vers 16H30 (HB), l'action Spotify gagnait 2,70%, à 115,83 dollars, à Wall Street. Fin janvier, la plateforme audio avait déjà annoncé la suppression de 6% de ses effectifs pour réduire ses coûts. Son directeur général, Daniel Ek, avait alors concédé qu'il avait été trop ambitieux "en investissant plus vite que (la) croissance du chiffre d'affaires" du groupe. Si Spotify a été ponctuellement rentable, le groupe né à Stockholm accuse régulièrement des pertes depuis plusieurs années, malgré une croissance fulgurante du nombre de ses abonnés et une avance sur ses concurrents comme Apple Music. A la fin du premier trimestre, Spotify a atteint un nouveau sommet de 515 millions d'utilisateurs actifs, en hausse de 22% sur un an. (Belga)