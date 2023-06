Tensions à Taïwan - Les USA diffusent des images de l'incident entre deux navires de guerre près de Taïwan

Sur les images, le bateau chinois croise le chemin du Chung-Hoon, qui ne change pas de direction, mais qui a ralenti pour éviter une collision, selon la marine américaine. Les forces étasuniennes expliquent que le navire chinois s'est approché à moins de 137 mètres du bateau américain. Dans la vidéo, une voix anglophone avertit d'ailleurs de ne pas entraver la "liberté de navigation". L'affirmation précise n'est pas claire à cause du vent puissant. L'USS Chung-Hoon américain aurait traversé le Détroit avec la frégate canadienne HSMC Montréal, un voyage que les États-Unis qualifient de "routinier". À la suite de cet incident, le ministre des Affaires étrangères chinois a réagi, indigné, lundi. "Les mesures que les forces chinoises ont prises étaient parfaitement raisonnables, légitimes, professionnelles et sûres", s'est exprimé un porte-parole interrogé sur la vidéo de la marine américaine. "Les États-Unis créent en premier les problèmes et les provocations", a-t-il ajouté. Il s'agit du deuxième incident entre les forces armées de superpuissances rivales en peu de temps. Les États-Unis se plaignaient d'un fait similaire dans le ciel, fin mai. Un avion de combat chinois avait volé de manière "inutilement agressive" aux côtés d'un avion de reconnaissance américain au-dessus de la Mer de Chine méridionale. La Chine s'était justifiée en affirmant que l'avion américain menaçait sa sécurité nationale. (Belga)