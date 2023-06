Al Ittihad officialise l'arrivée de Karim Benzema

Après l'officialisation de son départ du Real Madrid, dimanche, le Ballon d'Or 2022 connaît donc sa nouvelle destination. Il rejoint son ancien coéquipier, Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) dans l'élite du football saoudien. Le Français pourrait être suivi par plusieurs autres gloires du football européen, après que le fonds souverain saoudien (PIF) a investi dans quatre clubs de son championnat afin de le rendre plus attractif aux joueurs internationaux. Le Français était arrivé à Madrid de Lyon à l'âge de 21 ans, en 2009. En 14 saisons, il a disputé 647 matches sous la vareuse blanche, inscrivant 353 buts et donnant 165 passes décisives. Mardi, il a été honoré par la Casa Blanca à Madrid. "Benzema est ici. Un nouveau tigre va rugir", a écrit son nouveau club sur les réseaux sociaux. Al Ittihad a remporté le titre cette saison en première division saoudienne, devant Al-Nassr et Al-Hilal. "J'ai hâte de vous voir à Jeddah", a exprimé Benzema dans la vidéo publiée par le club d'Al Ittihad sur Twitter. Il a paraphé un contrat de trois ans, qui portera jusqu'en 2026. (Belga)