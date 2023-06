Dakar ferme ses consulats à l'étranger à la suite des troubles dans le pays

"Cette mesure conservatoire fait suite à la série d'agressions récemment perpétrées contre les missions diplomatiques et consulaires du Sénégal à l'étranger, notamment à Paris, Bordeaux (France), Milan (Italie) et New York", a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. Il fait état de "sérieux dommages", notamment à Milan où les machines de production des passeports et cartes d'identité ont été, selon lui, détruites. Les consulats rouvriront "quand les conditions matérielles et sécuritaires le permettront", dit-il. Le Sénégal a connu entre le 1er et le 3 juin ses pires troubles depuis des années après la condamnation à deux ans de prison ferme de l'opposant Ousmane Sonko dans une affaire de mœurs. Cette condamnation d'une personnalité populaire dans la jeunesse et les milieux défavorisés le rend en l'état actuel inéligible pour la présidentielle de 2024. Elle a suscité des heurts qui ont fait au moins 16 morts et des dégâts considérables. Elle a donné lieu à des manifestations à l'étranger. Des données de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) chiffraient à 700.000 le nombre d'émigrés sénégalais dans le monde en 2020, dont environ 400.000 dans les pays de l'OCDE (des pays développés pour la plupart), essentiellement en France et en Italie, et environ 230.000 en Afrique de l'Ouest. La population du Sénégal est d'environ 18 millions. (Belga)