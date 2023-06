Deux véhicules saisis après un rodéo urbain à Namur

Cette saisie a été effectuée dans le cadre d'une vaste opération de contrôle menée par le service circulation sur tout le territoire namurois, en collaboration avec le groupe d'interventions spéciales (GIS). Outre la saisie des véhicules, les auteurs du rodéo se sont vu retirer leur permis conduire pour une durée de 15 jours. L'un d'eux était en possession de son permis de conduire depuis moins de deux ans. D'autres sanctions pénales et communales devraient suivre. Sur le plan financier, la note pourrait atteindre 1.000 euros et même davantage en incluant les infractions pénales constatées et notamment un excès de vitesse. D'autres actions répressives contre les rodéos urbains sont prévues, prévient encore la zone de police Namur Capitale, qui entend également utiliser le réseau de caméras urbaines pour lutter contre ce phénomène. (Belga)