Diables Rouges - Domenico Tedesco a contacté Alderweireld: "la porte est toujours ouverte"

"J'y ai réfléchi, j'ai lu son interview et je l'ai vu contre Genk, où il a réalisé un match solide", a expliqué Tedesco en conférence de presse, mardi, à Tubize. "Je lui ai envoyé un message hier pour lui demander si ce qu'il avait dit dans l'interview était vrai. Il m'a dit 'pas ce mois-ci'. Il a peut-être parlé sous le coup de l'émotion. J'ai essayé, oui. La prochaine sélection est en septembre. Nous verrons bien. En septembre, il n'y aura pas l'Euro U21, donc nous aurons plus d'options. N'oublions qu'il a pris sa retraite internationale, c'est son choix. Mais la porte est toujours ouverte." Parmi les absents, Koen Casteels et Amadou Onana sont blessés et Leandro Trossard doit subir "une petite opération qui n'a rien à voir avec le football". Zeno Debast, Roméo Lavia, Johan Bakayoko et Charles De Ketelaere ont été laissés à disposition des espoirs de Jacky Mathijssen pour l'Euro espoirs. "Il serait facile de dire, nous avons envoyé des bons joueurs et nous atteindrons les demi-finales", a souligné Tedesco. "La question la plus importante n'était pas de savoir ce qui était le mieux pour l'équipe nationale ou les espoirs, mais ce qui était le mieux pour le joueur. Pour certains joueurs, l'expérience d'un tournoi est importante. De Ketelaere par exemple, n'aurait peut-être pas eu beaucoup de possibilité chez nous alors qu'il peut être un acteur majeur de l'Euro U21." Concernant Thorgan Hazard et Dries Mertens, "nous avons beaucoup de joueurs à cette position, nous avons beaucoup d'options sur la gauche. Cette fois j'ai décidé de prendre Mike Trésor", a confié le sélectionneur. (Belga)