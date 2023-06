Diables Rouges - L'Autriche avec le retour d'Arnautovic et deux nouveaux pour affronter la Belgique

Deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale 34 buts, Arnautovic avait marqué lors du spectaculaire 4-4 en Belgique en 2010. Par rapport au dernier rassemblement, les gardiens Daniel Bachmann (Watford) et Alexander Schlager (LASK), le défenseur Philipp Lienhart ainsi que les milieux de terrain Florian Grillitsch (Ajax) et Xaver Schlager (Leipzig) réintègrent aussi le noyau. Rangnick devra se passer du gardien Heinz Lindner, blessé, titulaire lors des trois derniers matchs. Le défenseur Kevin Danso (Lens) et le milieu Marcel Sabitzer, (Manchester United), qui reviennent de blessure, figurent dans la sélection. Mais selon Rangnick, cité dans le communiqué de la Fédération autrichienne, tous deux "ne sont, pour le moment, pas candidats pour le premier match" et devraient "théoriquement entrer en ligne de compte pour le deuxième match", le 20 juin à domicile contre la Suède. L'Autriche avait battu l'Azerbaïdjan (4-1) et l'Estonie (2-1) dans ses deux premiers matchs. La sélection: Gardiens: Daniel Bachmann (Watford/Ang), Niklas Held (Rapid Vienne), Patrick Pentz (Bayer Leverkusen/All), Alexander Schlager (LASK) Défenseurs: David Alaba (Real Madrid/Esp), Kevin Danso (Lens/Fra), Flavius Daniliuc (Salernitana/Ita), Philipp Lienhart (Fribourg/All), Phillipp Mwene (PSV Eindhoven/P-B), Stefan Posch (FC Bologne/Ita), David Schnegg (Sturm Graz), Maximilian Wöber (Leeds/Ang) Milieux de terrain: Junior Adamu (Salzbourg), Christoph Baumgartner (Hoffenheim/All), Florian Grillitsch (Ajax Amsterdam/P-B), Florian Kainz (Cologne/All), Konrad Laimer (Leipzig/All), Dejan Ljubicic (Cologne/All), Marcel Sabitzer (Manchester United/Ang), Manprit Sarkaria (Sturm Graz), Xaver Schlager (Leipzig/All), Romano Schmid (Werder Brême/All), Nicolas Seiwald (Salzbourg), Patrick Wimmer (Wolfsburg/All) Attaquants: Marko Arnautovic (Bologne/Ita), Michael Gregoritsch (Fribourg/All), Karim Onisiwo (Mayence/All). (Belga)