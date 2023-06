Diables Rouges - Quatre nouveaux-venus dans la sélection de Domenico Tedesco

Tresor remplace Leandro Trossard (Arsenal), blessé et forfait. Zeno Debast, Roméo Lavia, Johan Bakayoko et Charles De Ketelaere ont été laissés à disposition des espoirs de Jacky Mathijssen pour l'Euro espoirs, qui débutera le 21 juin et se déroulera jusqu'au 8 juillet en Roumanie et en Géorgie. D'autres joueurs éligibles chez les Diablotins comme Loïs Openda, Amadou Onana, Arthur Theate et Jerermy Doku font eux bien partie de la sélection de Domenico Tedesco. Le rassemblement des Diables Rouges débutera la semaine prochaine à Tubize et marquera la fin de la saison footballistique. Romelu Lukaku (Inter) et Kevin De Bruyne (Manchester City) rejoindront le groupe un peu plus tard, car ils disputent encore la finale de la Ligue des champions à Istanbul samedi soir. Pour son premier rendez-vous en tant que sélectionneur, Domenico Tedesco avait séduit avec une victoire 0-3 en Suède fin mars pour les qualifications de l'Euro, suivie d'une victoire 2-3 en match amical à Cologne contre l'Allemagne, qui sera hôte de l'Euro 2024. Le match contre l'Autriche sera le premier match à domicile de Tedesco, au cours duquel un "adieu endiablé" sera organisé pour Eden Hazard, dont on a appris samedi le départ du Real Madrid. Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne seront également honorés pour leur 100e sélection. (Belga)