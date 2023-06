Feu vert européen pour la commercialisation du vaccin contre la bronchiolite de GSK

Baptisé "Arexvy", le vaccin de GSK est indiqué pour l'immunisation active en vue de la prévention des maladies des voies respiratoires inférieures causées par le virus respiratoire syncytial (VRS) chez les adultes âgés de 60 ans et plus. Le VRS est un virus courant dans le monde, qui se manifeste de manière saisonnière, en octobre et en avril dans l'hémisphère nord, en mai et octobre dans l'hémisphère sud. GSK avait déjà obtenu l'aval des autorités américaines et restait en attente de l'autorisation de l'agence européenne des médicaments (EMA) pour commercialiser son vaccin. Elle en dispose désormais. "Cette décision marque une étape importante et était particulièrement attendue compte tenu de l'augmentation des infections par le VRS dans l'Union européenne l'hiver dernier. Le vaccin Arexvy, qui est désormais autorisé dans toute l'UE, contribuera à renforcer la réponse immunitaire au virus", précise mardi la Commission européenne dans sa newsletter. La commercialisation du vaccin en Belgique est programmée en automne 2023. "Il nous reste encore diverses démarches à effectuer. Nous attendons notamment encore l'avis du Conseil supérieur de la santé et nous devons introduire une demande de prix au SPF Économie. Une requête pour le remboursement doit aussi être adressée à l'INAMI", a précisé à Belga Élisabeth Van Damme, porte-parole de GSK. La branche belge de la multinationale britannique est active sur ses trois sites wallons de Wavre, Rixensart et Gembloux, où elle emploie 9.000 travailleurs. Elle distribue une vingtaine de vaccins et 22 autres produits y font encore l'objet de recherches. (Belga)