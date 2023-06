Invasion de l'Ukraine - Barrage ukrainien: Russie et Ukraine demandent l'intervention du Conseil de sécurité ONU

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, devrait en faire de même pour briefer les quinze membres du Conseil de sécurité sur la situation. Depuis New York, l'ambassadeur russe auprès des Nations unies a d'ores et déjà fait savoir que la Russie n'avait rien à voir avec la destruction partielle du barrage de Kakhovka. "Qu'est-ce qui ne va pas avec la santé mentale de ceux qui disent de telles choses?", s'est demandé Vassili Nebenzia. Les deux parties belligérantes se sont rejetées la faute de l'écroulement et des conséquences profondes que cela entraîne pour le conflit armé, les civils et l'environnement dans la région. (Belga)