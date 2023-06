Invasion de l'Ukraine - Des villages inondés après la destruction partielle d'un barrage,16.000 personnes menacées

"Environ 16.000 personnes se trouvent en zone critique", a déclaré sur les réseaux sociaux Oleksandre Prokoudine, chef de l'administration militaire de la région de Kherson. Le barrage de Kakhovka a été aménagé sur le fleuve Dniepr en 1956, pendant la période soviétique. L'ouvrage est construit en partie en béton et en terre et mesure environ 30 mètres de haut et 3,2 kilomètres de long. Il s'agit de l'une des plus grandes infrastructures de ce type en Ukraine. Pris par les Russes dès le début de leur offensive en Ukraine, il permet notamment d'alimenter en eau la péninsule de Crimée, annexée en 2014 par Moscou. Mardi matin, la présidence ukrainienne a accusé la Russie d'avoir "fait sauter" le barrage hydroélectrique pour inonder la zone et freiner la contre-offensive ukrainienne en préparation. (Belga)