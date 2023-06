La maintenance de BioWanze génère une importante activité économique en région liégeoise

La production est actuellement à l'arrêt chez BioWanze, en raison de la troisième semaine de maintenance des installations. Quelque 4.300 opérations de maintenance, d'inspection et d'optimalisation doivent être réalisées durant la période qui se décline en cinq jours pour l'arrêt progressif des différentes unités, 21 jours de maintenance et six jours de redémarrage de l'usine. "Ces opérations ont lieu tous les trois ans et génèrent beaucoup d'activité économique. Aux 160 travailleurs de l'usine s'ajoutent plus de 500 sous-traitants qui proviennent pour la plupart de la région liégeoise. Il y a aussi des techniciens spécialisés venus notamment d'Allemagne, du Danemark ou encore d'Italie", précise la porte-parole de BioWanze à l'agence Belga. L'arrêt maintenance a pour objectifs d'augmenter le niveau de sécurité en réalisant des interventions préventives, de contrôler de nombreux équipements habituellement inaccessibles, d'apporter des améliorations techniques ou encore de finaliser la mise au point de nouveaux investissements. BioWanze exploite de nouvelles sources d'énergie à partir de ressources renouvelables. L'entreprise produit notamment du bioéthanol destiné au carburant des véhicules automobiles. (Belga)