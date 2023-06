La Nouvelle-Zélande veut réduire le vapotage chez les jeunes

Ainsi, à partir du mois d'août, les cigarettes électroniques jetables seront interdites, a annoncé mardi la ministre de la Santé, Ayesha Verrall. Seuls des vaporisateurs avec des batteries remplaçables ou amovibles pourront être commercialisés. Les e-cigarettes devront également être dotées de mécanismes de sécurité pour les enfants et les appellations "potentiellement séduisantes" telles que "barbe à papa" ou "beignet à la fraise" seront interdites, a déclaré Mme Verrall. Seuls des noms génériques décrivant précisément les arômes pourront être utilisés, à l'instar de "baies". "Trop de jeunes fument, c'est pourquoi nous prenons un certain nombre de mesures", a expliqué la ministre de la Santé. Wellington va également interdire l'ouverture de nouveaux magasins vendant des produits de vapotage à moins de 300 mètres des écoles ou des maisons d'accueil. Pour les autorités du pays, tout l'enjeu vise à trouver un équilibre entre la prévention des jeunes et la mise à disposition sur le marché des produits de vapotage comme outil de sevrage tabagique pour celles et ceux souhaitant arrêter de fumer. Le vapotage joue en effet un rôle important dans la réduction du nombre de fumeurs dans le pays, a souligné Mme Verrall. "Le taux de tabagisme en Nouvelle-Zélande est deux fois moins élevé qu'il y a dix ans, le nombre de fumeurs ayant diminué de 56.000 au cours de l'année écoulée", a-t-elle fait valoir. En mai dernier, l'Australie a annoncé des mesures strictes pour limiter le vapotage, interdisant notamment les cigarettes électroniques à usage unique et cessant les importations des versions délivrables sans ordonnance. (Belga)