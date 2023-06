La Ruche Théâtre Royal à Charleroi cherche de l'argent frais

L'institution culturelle, qui existe depuis plus de cent ans, est en proie à des difficultés financières. Jusqu'à fin 2022, la structure bénéficiait d'un subside de quelque 18.000 euros venant de la Fédération Wallonie-Bruxelles mais la convention est arrivée à son terme. Les responsables de la Ruche Théâtre Royal ont espéré par la suite pouvoir bénéficier d'un subside dans le cadre du décret organisant le subventionnement des arts de la scène. Mais la structure présente un déséquilibre financier trop important et n'est donc pas subsidiable aux conditions du décret. "On conteste la position de la Fédération-Wallonie Bruxelles à ce sujet, notamment parce que les chiffres sur lesquels se base la décision sont ceux de 2021, une année qui, en raison du confinement, fut tout à fait particulière", a indiqué Eladia Cerrato Sanchez. Ces derniers jours, le théâtre carolo a sensibilisé ses spectateurs aux difficultés qu'elle rencontre. Il diffusera en outre dès ce mercredi une vidéo expliquant sa situation. Les responsables de l'institution réfléchissent également à la possibilité d'introduire un recours contre la décision de la Fédération Wallonie-Bruxelles. (Belga)