L'administration réclame une sécurisation après un largage d'arme à la prison d'Andenne

L'administration pénitentiaire prend très au sérieux le largage de colis récupérés dimanche à la prison d'Andenne. "Plusieurs colis ont été trouvés lors du chemin de ronde, dimanche vers 16h30. Dans ces colis se trouvaient une arme et des balles. Nous avons immédiatement sécurisé la prison en procédant à la remontée des préaux ou encore à la fouille de chaque détenu", précise la porte-parole de l'administration. L'intervention des services de police a également été requise dans l'établissement pénitentiaire andennais. Les policiers y ont mené différentes actions, dont des "balayages" avec des chiens, ainsi que des fouilles. Le parquet de Namur a été avisé des faits et une enquête judiciaire a été ouverte. "Nous avons à nouveau rappelé à la Régie des bâtiments la nécessité d'une sécurisation, par la pose de filets et caillebotis. Durant toute la semaine, la direction locale a programmé des réunions avec la police locale, les syndicats et les représentants des détenus pour répondre à leurs questions", conclut la porte-parole de l'administration pénitentiaire. (Belga)