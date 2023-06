Largage d'une arme à feu et de munitions dans l'enceinte de la prison d'Andenne

Quatre colis suspects ont été largués, dimanche matin, depuis l'extérieur de la prison d'Andenne. Trois d'entre eux ont abouti dans le préau de l'établissement pénitentiaire. Le quatrième colis est tombé dans un espace de ronde non accessible aux détenus. Lorsque les agents pénitentiaires l'ont réceptionné, ils ont constaté qu'il contenait un revolver, deux chargeurs et des munitions. Les prisonniers ont pu prendre possession des trois paquets qui sont arrivés dans le préau. "De là, il leur a été facile de les envoyer dans les cellules par les fenêtres qui ne sont pas protégées", a appris Belga à bonne source. On ignore ce que contenaient les colis réceptionnés par les détenus. Une réunion du personnel et de la direction devrait se tenir mercredi à propos de cet incident. (Belga)