Ligue des Nations - Dans sa liste définitive, Roberto Mancini inclut 5 joueurs de l'Inter

Mancini avait dévoilé la semaine passée une présélection de 26 joueurs, qui s'est réunie lundi soir en Sardaigne pour débuter la préparation. Par rapport à cette liste, Matteo Pessina (Monza) et Domenico Berardi (Sassuolo) ont déclaré forfait, sur blessure. Mancini a également décidé de se passer de Manuel Locatelli et Federico Gatti (Juventus), Federico Baschirotto (Lecce), Alessandro Buongiorno (Torino), Alessandro Florenzi (AC Milan) et Mattia Zaccagni (Lazio). Giorgio Scalvini (Atalanta) et Sandro Tonali (AC Milan) ont été laissés à disposition des espoirs pour l'Euro U21. L'Italie affrontera l'Espagne en demi-finale le 15 juin à Enschede. La veille, les Pays-Bas et la Croatie joueront la première demi-finale à Rotterdam. Le match pour la troisième place et la finale sont programmés le 18 juin. La sélection: Gardiens: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain/Fra), Alex Meret (Naples), Guglielmo Vicario (Empoli); Défenseurs: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Naples), Federico Dimarco (Inter), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta) Milieux de terrains: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (AS Rome), Davide Frattesi (Sassuolo), Jorginho (Arsenal/Ang), Lorenzo Pellegrini (AS Rome), Marco Verratti (Paris Saint-Germain/Fra), Nicolò Zaniolo (Galatasaray/Tur) Attaquants: Federico Chiesa (Juventus), Wilfried Gnonto (Leeds/Ang), Ciro Immobile (Lazio), Giacomo Raspadori (Naples), Mateo Retegui (Tigre/Arg). (Belga)